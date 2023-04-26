ПУМБ вошел в ТОП-50 лучших работодателей военного времени по версии Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 апреля 2023, 14:00 Читати українською

ПУМБ вошел в ТОП-50 лучших работодателей военного времени по версии Forbes

Издание Forbes и сайт поиска работы Work.ua в третий раз отметили лучших работодателей страны. ПУМБ удержал свое место в ТОП-50 и занял первое место среди 5 банков.

Издание Forbes и сайт поиска работы Work.ua в третий раз отметили лучших работодателей страны.

Рейтинг работодателей был составлен на основе анонимных анкет. В общей сложности было получено более 28 000 анкет. Нынешний рейтинг оказался самым масштабным за всю историю рейтингов работодателей от Forbes Ukraine.

Общая оценка работодателя состояла из 31 показателя, объединенных в девять категорий. Среди них: бренд работодателя (20 баллов), вознаграждение (20), условия труда (15), соцпакет (10), информационная открытость (10), ощущение защиты (5), возможности для развития (5), другие факторы (5) и вклад в победу (10 баллов. Оценка за этот критерий была сформирована из двух составляющих равного веса — оценок вклада в победу сотрудниками компании и экспертами). Игроки рынка труда, сотрудники и независимые эксперты высоко оценили бренд работодателя ПУМБ, вклад банка в победу и поддержку персонала во время войны. В этом году из 100 возможных баллов ПУМБ получил 69.

С первых дней войны в приоритете работы банка — сохранение бизнеса, клиентов и команды, а также помощь украинским защитникам. Так, ПУМБ инвестировал в поддержку сотрудников более 147 млн грн. Банк оказывает материальную помощь при потере или повреждении жилья, ранении работников и гибели членов их семей в результате боевых действий, в случае выезда семей с оккупированных территорий. Также банк трудоустроил в другие подразделения 140 сотрудников из отделений на временно оккупированных территориях и из зон активных боевых действий, а более 100 сотрудников прошли переквалификацию и работают в других подразделениях банка. Был создан Фонд помощи мобилизованным сотрудникам ПУМБ, Координационный центр по расселению работников, закуплены бронежилеты и реализованы другие инициативы, которые помогли и продолжают помогать и мобилизованным, и релоцированным сотрудникам банка. 40% бронированных машин ПУМБ защищают страну и доставляют гуманитарную помощь.

«Прошлый год был необычайно сложным для страны. В фокусе внимания нашего банка — сотрудники, поэтому мы делали все, чтобы сохранить рабочие места, жизнь и здоровье наших коллег, — отметила Татьяна Костюченко, заместитель Председателя Правления по работе с персоналом ПУМБ. — ПУМБ уже третий год занимает высокие позиции в рейтинге работодателей Украины и является лидером среди банков страны. Это лучшее подтверждение эффективности нашей стратегии».

ПУМБ — финансовый партнер нескольких благотворительных фондов. Банк принимает переводы без комиссии на счета благотворительных фондов для поддержки ВСУ, ТРО и волонтеров во всех дистанционных каналах и работающих отделениях. Также банк запустил собственный социальный проект «Мы одной крови». Целью проекта является финансирование инициатив по донорству крови, закупка кровоостанавливающих средств для ВСУ, помощь экономике страны и поддержка патриотического украинского арта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
zig4free
zig4free
26 апреля 2023, 14:15
#
Очень-очень странно:

1. Так как программисты в ПУМБ рукожопые — например видео верификациу в приложении так и не починили (на своем смарте в ДИЕ я свободно ее прохожу!), я им даже отсылал отладочную информацию на почту поддержки — но они ее успешно потеряли.
2. Положить наличку на карту ПУБМ-банка (ВсеКарта) в кассе — кроме карты нужен еще паспорт! (ни в Привате, ни в А-Банке, ни в Конкорде такого бреда нет!)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают kingcity, kzakharchenko и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами