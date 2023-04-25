К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 25 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 25 апреля
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Закрытие 25 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,43/40,82
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40,22/40,62
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21/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 41,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 41,48−41,65 грн.
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Источник: Минфин
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