Курс валют на вечер 25 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже.

Валюта Открытие 25 апреля Закрытие 25 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,43/40,82 40,22/40,62 21/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 41,30 грн, а продают за 41,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,75−37,90, евро — 41,48−41,65 грн.

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