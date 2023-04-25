На аукционе 25 апреля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 16,29 млрд грн в эквиваленте, что на 5,43 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 10,86 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 16,3 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
25 апреля Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,88 млрд грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;
- 2,70 млрд грн под 19,00% с погашением 26 июня 2024;
- 1,49 млрд грн под 19,50% с погашением 30 октября 2024 года;
- 2,19 млрд грн под 19,60% с погашением 2 апреля 2025 года.
В иностранной валюте:
- $165,56 млн под 4,75% с погашением 26 октября 2023 года;
- $54 млн под 4,80% с погашением 28 декабря 2023 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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