Новая почта начала устанавливать на освобожденных территориях модульные мобильные отделения (фото)

Компания «Новая почта» запустила новый формат отделения для работы на деоккупированных территориях. Там будут развертывать модульные мобильные отделения. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

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Модульное мобильное отделение

Такое отделение имеет площадь 68 кв. м и состоит из 4 модулей:

Терраса площадью 19 кв. м, где разместится почтомат. Зона обслуживания клиентов. Здесь расположены два рабочих места оператора, примерочная и стол для осмотра посылок. Также для комфорта сотрудников модуль оснащен автономным санузлом и умывальником. Складская зона, где находятся стеллажи с посылками и упаковочными материалами. Второй и третий модуль составляют основное здание и имеют площадь 40 м². Зона для погрузки и выгрузки машин с посылками, которая имеет крышу для защиты от осадков. Также отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями.

Для установки и запуска модульного мобильного отделения требуется 1−2 дня.

Первое отделение

Первое модульное мобильное отделение приступило к работе в городе Великий Бурлук в деоккупированной Харьковской области. В нем клиенты могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.

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Новая почта планирует в этом году изготовить и установить 20 мобильных отделений.