Суд арестовал акции жены Медведчука в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 миллиард

По материалам Службы безопасности суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко, супруги экснардепа Виктора Медведчука, в АО «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми Марченко владеет через четыре оффшорных компании.

Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний Европы.

Отмечается, что арест активов необходим, чтобы предотвратить их продажу или перерегистрацию на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу государства, добавляют правоохранители.

Ранее имущество Оксаны Марченко было арестовано на общую сумму более 6 млрд грн.