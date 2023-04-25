LVMH стала первой европейской компанией с капитализацией более $500 миллиардов: что нужно знать утром

В понедельник американские индексы торговались разнонаправленно

S&P 500 вырос на 0,1%, индекс Dow Jones прибавил 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,3%.

Участники рынка сохраняют осторожность в преддверии выхода квартальных финансовых отчетов крупных американских компаний, а также новых экономических данных.

Сегодня о своих финансовых результатах за квартал сообщат такие компании, как McDonald’s, PepsiCo, UPS, 3M, Verizon, и General Motors. Инвесторы также будут следить за UBS Group, которая представит свой первый отчет о прибылях и убытках после поглощения швейцарского банка Credit Suisse.

Акции Азии снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,3%, южнокорейский Kospi упал на 1,6%, сингапурский STI сократился на 0,7%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,8% и 1,7% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,2%.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижались на фоне падения американского индекса Nasdaq в понедельник. Индекс снижался из-за неуверенной динамики акций технологических компаний в преддверии выхода квартальных финансовых отчетов крупных представителей отрасли, включая Microsoft, Alphabet (материнская компания Google) и Amazon.

BlackRock: развивающиеся рынки имеют преимущество перед остальным миром

Крупнейший в мире управляющий активами отдает большее предпочтение акциям и облигациям развивающихся стран, ожидая скорого восстановления экономики Китая, а также окончания цикла повышения процентных ставок.

По мнению аналитиков из BlackRock, центральные банки развивающихся стран действуют быстрее, чем ФРС США, и раньше завершат повышение ставок.

Moët Hennessy Louis Vuitton стала первой европейской компанией с капитализацией более $500 млрд

Акции производителя предметов роскоши выросли до нового исторического максимума благодаря сильным продажам в первом квартале 2023, в частности благодаря растущему спросу потребителей на сумки Louis Vuitton и одежду под брендом Christian Dior.

LVMH является материнской компанией таких брендов, как Louis Vuitton, Dom Perignon, Givenchy и Tiffany & Co. Бернар Арно — основной владелец LVMH — на данным момент является самым богатым человеком в мире с состоянием около $212 млрд.

Депозиты First Republic Bank сократились более чем на $70 млрд за квартал

По итогам первого квартала 2023 года общая сумма депозитов First Republic Bank снизилась с $176 млрд до $104,5 млрд несмотря на то, что американский кредитор получил поддержку в $30 млрд от Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo.

First Republic Bank привлек к себе пристальное внимание после того, как в прошлом месяце рухнули Silicon Valley Bank и Signature Bank, подорвав доверие к региональным банкам США. Акции First Republic Bank упали более чем на 20% после закрытия торгов в понедельник.