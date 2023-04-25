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25 апреля 2023, 9:02 Читати українською

Нацбанк перечислит в бюджет рекордную прибыль

Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли к распределению — 71,87 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет наибольшую в своей истории сумму части прибыли к распределению — 71,87 млрд грн.
Фото: bank.gov.ua

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Совет Нацбанка утвердил Консолидированный отчет об управлении и Консолидированной финансовой отчетности НБУ за 2022 год.

По итогам 2022 года прибыль от распределения Национального банка составила 91 млрд грн. Из нее 71,87 млрд грн будут направлены в государственный бюджет, а 19,2 млрд грн — в общие резервы Национального банка.

По состоянию на 31 декабря 2022 валюта баланса Нацбанка составляла 1,959 трлн грн (в 2021 году — 1,377 трлн грн).

Обязательства НБУ по состоянию на 31 декабря 2022 составляют 1,63 трлн грн, что составляет 83% валюты баланса (пассивов).

Активы

Основные составляющие активов НБУ по состоянию на конец 2022 года:

1. активы, формирующие международные резервы, наибольшую долю в которых составляют:

  • ценные бумаги нерезидентов, объем которых составляет 695,5 млрд грн;
  • средства и депозиты в иностранной валюте, объем которых — 241,5 млрд грн;

2. ценные бумаги Украины — 757 млрд грн;

3. кредиты, предоставленные банкам и другим заемщикам — 40,8 млрд грн.

Основные изменения в активах Национального банка в 2022 году обусловлены:

  • уменьшением на 8% объема международных резервов — до $28,5 млрд на конец 2022 года (с $30,9 млрд — на конец 2021 года);
  • увеличением вдвое объема ценных бумаг в портфеле Национального банка. Это связано с приобретением в марте-декабре 2022 года ОВГЗ общей нарицательной стоимостью 400 млрд грн, что было необходимо для поддержания непрерывности бюджетных расходов в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России;
  • уменьшением в 2,4 раза кредитного портфеля за счет погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Увеличение размера капитала НБУ

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2022 году почти вдвое — со 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн — произошло за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Финансовый результат Национального банка за 2022 год составил 232,3 млрд. грн.

Основные составляющие финансового результата НБУ

  • процентная прибыль на сумму 63,2 млрд грн. Это в 2,2 раза больше, чем в 2021 году преимущественно за счет роста доходов по ценным бумагам Украины (ОВГЗ);
  • положительная переоценка финансовых инструментов в размере 175,6 млрд грн, которая является результатом изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки — 142 млрд грн — является нереализованным (предыдущим) результатом, который, согласно требованиям закона, накапливается в виде резерва переоценки в капитале НБУ до момента реализации соответствующих финансовых активов.

Расходы

Расходы НБУ, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, административные расходы, расходы по содержанию персонала в 2022 году составили 6,7 млрд грн (в 2021 году — 5,8 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
Сергій Т
Сергій Т
25 апреля 2023, 9:38
#
Молодці❗ 🙂👍
+
+110
12345vo
12345vo
25 апреля 2023, 9:51
#
Що молодці? 6млрд зарплат? надрукували 400млрд …дали цей віртуал під проценти уряду .збільшили інфляцію.а тепер на цей віртуал збитковий проценти нарахували і прибуток намалювали…ще лишилось надрукувати цей прибуток або взяти під 25 відсотків в банків ДС…
+
+80
Робин Гуд
Робин Гуд
25 апреля 2023, 10:28
#
Так і є. Прибутки «малюють», на фоні надрукованих 400 млрд грн. — і якось 72 млрд виглядають не як прибуток, а як «залишок» від надрукованого. Крім того, НБУ витрачає неймовірно великі гроші на фінансування 25 відсотків за депозитними сертифікатами. Ще маємо ОВГЗ близько 20%, які формально оплачує уряд, але фактично — НБУ друкує стільки, скільки треба уряду. Не важко побачити, звідкі ці всі «рекорди».

Але розплачуватись за це «свято великого прибутку» як завжди — будуть звиклі громадяни ще багато років… Все побачимо.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
25 апреля 2023, 11:19
#
Не реагируй на этого ватника. Просмотри все его комментарии под профилем
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 апреля 2023, 11:20
#
Им самим не смешно такое писать?
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