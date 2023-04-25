За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 187 770 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
690 российских оккупантов, 24 БПЛА и 5 танков. Потери врага за 24 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 187770 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 291 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,
- специальная техника — 345 (+6).
Источник: Минфин
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