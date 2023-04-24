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24 апреля 2023, 19:50 Читати українською

Более 30% видео TikTok о криптовалютных инвестициях вводят в заблуждение: исследование

Согласно недавнему исследованию DaapGamble, более трети крипто-инфлюенсеров в TikTok разместили вводящие в заблуждение видеоролики о биткоинах, других криптовалютах и инвестициях в них, пишет CoinTelegraph.

Согласно недавнему исследованию DaapGamble, более трети крипто-инфлюенсеров в TikTok разместили вводящие в заблуждение видеоролики о биткоинах, других криптовалютах и инвестициях в них, пишет CoinTelegraph.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиМногие черпают информацию из TikTok в качестве первоисточника вместо поиска в Google, и влиятельные лица подчас делятся непроверенной дезинформацией об инвестициях в криптовалюты, пытаясь убедить неопытных зрителей вкладывать свои деньги или деньги своих родителей (поскольку многие пользователи TikTok это молодежь) в криптовалюты, что ведет к потере денег.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Многие черпают информацию из TikTok в качестве первоисточника вместо поиска в Google, и влиятельные лица подчас делятся непроверенной дезинформацией об инвестициях в криптовалюты, пытаясь убедить неопытных зрителей вкладывать свои деньги или деньги своих родителей (поскольку многие пользователи TikTok это молодежь) в криптовалюты, что ведет к потере денег.

Популярный хэштег в TikTok в связи с криптовалютами — «#cryptok». DaapGambl проанализировала 1161 такое видео в TikTok и обнаружила, что более чем каждое третье видео вводит в заблуждение, и только один из 10 криптоаккаунтов или видеороликов содержал в себе какую-либо форму отказа от ответственности, которая предупреждала пользователей о рисках инвестирования в криптовалюты.

47% создателей криптовалюты TikTok пытаются заработать деньги, продвигая услуги в этой области, и такие знаменитости, как Ким Кардашьян, Джейк Пол и другие также ранее подверглись критике за продвижение криптовалют среди миллионов своих поклонников без раскрытия данных о полученных ими платежей за такую рекламу.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обязала Ким Кардашьян выплатить штраф в размере $1,26 млн за продвижение EthereumMax (EMAX).

Помимо эфириума частым «гостем» в каждом третьем вводящем в заблуждение видео на TikTok является биткоин. Видеоролики на TikTok с популярными хэштегами, связанными с криптовалютами, такими как #crypto, #cryptok, #cryptoadvice, #cryptocurrency, #cryptotrading и #cryptoinvesting, в совокупности набрали более 6 млрд просмотров.

Но молодые пользователи часто упускают из виду умысел знаменитостей и доверяют их контенту исключительно из-за большого количества просмотров или лайков.

Источник: Минфин
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