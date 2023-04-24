За январь-март 2023 выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили более 1,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд выплатил за первый квартал вкладчикам банков-банкротов 1,5 миллиарда
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Сколько возмещено
«В течение первого квартала 2023 года сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов банков составила 1 521,0 млн грн. В частности, в марте 2023 года Фонд возместил вкладчикам 1 430,7 млн грн», — говорится в сообщении .
Напомним
По состоянию на 1 апреля 2023 г. вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 328,4 млн грн.
Источник: Минфин
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