Фонд выплатил за первый квартал вкладчикам банков-банкротов 1,5 миллиарда

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Сколько возмещено

«В течение первого квартала 2023 года сумма выплат гарантированного возмещения вкладчикам находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов банков составила 1 521,0 млн грн. В частности, в марте 2023 года Фонд возместил вкладчикам 1 430,7 млн грн», — говорится в сообщении .

Напомним

По состоянию на 1 апреля 2023 г. вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 328,4 млн грн.