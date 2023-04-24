Нацбанк аннулировал лицензии восьми небанковским учреждениям и исключил семь учреждений из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензии восьми финансовых компаний
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Кому аннулировали лицензию
Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 20 апреля, сообщает пресс-служба регулятора в понедельник.
В частности, на основании собственных заявлений аннулированы все имеющиеся лицензии:
- ООО «ФК «Юнион капитал»;
- ООО «Рента лизинг»;
- ПО «Ломбард «Рантье» (ЧП «Финансовый альянс Рантье», ЧП «Украинская финансово-инвестиционная компания»);
- ООО «ФК «Инкасо финанс»;
- ООО «Вердикт капитал»;
- ООО «Тройка капитал»;
- ООО «Гарда финанс»;
- ООО «ФК «Комби».
На основании представленных документов ФК «Юнион капитал», ПО «Ломбард «Рантье», ФК «Инкасо финанс», «Вердикт капитал», «Тройка капитал», «Гарда финанс» и ФК «Комби» исключен из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО «Рента лизинг» — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.
В то же время, на основании собственных заявлений ООО «ФК «Инвесткапитал» исключен из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО «Иншуренс адвайзорс» — из Государственного реестра страховых и перестраховых брокеров.
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