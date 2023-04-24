Бизнес призвал НБУ ослабить регуляторное давление на небанковские финучреждения

Компании-члены Европейской бизнес-ассоциации призвали Нацбанк оптимизировать процедуру перелицензирования для успешно действующих небанковских предоставлятелей платежных услуг, чтобы уменьшить давление на участников рынка и способствовать внедрению технологических инноваций. Об этом идет речь на сайте EBA.

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1 мая истекает срок действия лицензий для таких учреждений, а для продолжения работы они должны пройти процедуру авторизации деятельности.

Со своей стороны, компании заявляют о затягивании рассмотрения предоставленных пакетов документов. Например, НБУ требует дополнительные документы, не предусмотренные законодательством, и оригиналы документов в письменной или электронной форме, что может быть проблематично в условиях военного времени.

«Отсутствие лицензий у небанковских предоставлятелей финансовых услуг может повлечь за собой перебои в работе платежного рынка Украины уже в ближайшие недели, а также привести к значительному сокращению объемов безналичных расчетов и отката безналичной экономики», — подчеркнули в EBA.

Падение рынка

По оценке профессионалов, возможное падение рынка безналичных платежей может составить 35−40%. При сокращении и сохранении регуляторного давления на этот сегмент финансового рынка произойдет значительное сокращение онлайн-сервисов и магазинов, что негативно повлияет на экономику страны.

В ассоциации считают, что сохранение возможности осуществления платежей с использованием услуг небанковских финучреждений жизненно необходимо для сохранения показателей безналичных расчетов и обеспечения доступа к финансовым услугам для клиентов.