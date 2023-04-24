Банки выдали еще 1,7 миллиарда льготных кредитов бизнесу

За прошедшую неделю бизнес привлек еще 1,7 миллиарда гривен льготных кредитов по правительственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Сколько выдали банки

С начала великой войны в рамках программы было заключено более 25 тем кредитных договоров на общую сумму 100,97 млрд грн, из которых 58,8 млрд грн на антивоенные цели.

Еще 27,48 млрд грн получили сельскохозяйственные производители, 1,55 млрд грн направили на инвестиционные цели, 7,30 млрд грн на антикризисные кредиты и 4,35 млрд грн — на рефинансирование предварительно полученных кредитов.