Курс валют на вечер 24 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 18 копеек в покупке и продаже.

Валюта Открытие 24 апреля Закрытие 24 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,13/40,53 40,31/40,71 18/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,25 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,19, евро — 41,60−41,70 грн.

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