К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 18 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 24 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 24 апреля
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Закрытие 24 апреля
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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40,13/40,53
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40,31/40,71
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18/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,25 грн. Евро покупают за 41,20 грн, а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,19, евро — 41,60−41,70 грн.
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Источник: Минфин
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