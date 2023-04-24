По состоянию на 1 апреля 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 062,0 млрд грн, что на 6,6 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 марта 2023 года. Об этом говорится в данных Фонда.
За март сумма вкладов физлиц в банках выросла на 6,6 миллиарда
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Вклады физлиц
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2023:
- вклады в национальной валюте — 647,1 млрд грн (+5,5 млрд грн за март);
- вклады в иностранной валюте — 414,9 млрд грн (+1,1 млрд грн за март).
Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 117,7 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 г. года).
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Напомним
С 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.
После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
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