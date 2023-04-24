В марте индекс потребительских настроений вырос: украинцы улучшили ожидания по курсу и инфляции

Как изменились настроения

Индекс текущего положения вырос и составляет 51,4, что на 3,4 п. выше уровня этого показателя в феврале. Индекс экономических ожиданий в марте вырос на 5,5 п. и составляет 117,6 п.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,5 п. и составляет 126,7 п.

Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1 п. и составляет 177,3 п. Ожидания украинцев по курсу гривны в ближайшие 3 месяца улучшились: индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 9,4 п. и составляет 125,7 п.

«Осторожные тенденции улучшения потребительских настроений и уверенности в национальной валюте, которые мы фиксировали с начала года, продолжаются, и в марте мы уже говорим о статистически значимых положительных изменениях в этих показателях. Это происходит на фоне хотя и тяжелой, но стабильной ситуации на фронте,» уменьшением российских ракетных обстрелов и существенной стабилизации электроснабжения", — комментируют аналитики Info Sapiens.

Методика исследования

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы.

Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.