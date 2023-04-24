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24 апреля 2023, 13:37 Читати українською

Credit Suisse фиксирует дальнейший отток активов

В первом квартале банк Credit Suisse зафиксировал отток активов более чем на 61 млрд швейцарских франков ($68,8 млрд), пишет Reuters.

В первом квартале банк Credit Suisse зафиксировал отток активов более чем на 61 млрд швейцарских франков ($68,8 млрд), пишет Reuters.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиОтток активовКлиентские депозиты банка сократились на 67 млрд франков ($75,3 млрд) за квартал.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отток активов

Клиентские депозиты банка сократились на 67 млрд франков ($75,3 млрд) за квартал.

Значительный отток активов происходил из подразделения по управлению активами и происходил во всех регионах. «Эти оттоки уменьшились, но по состоянию на 24 апреля 2023 еще не прекратились», — говорится в сообщении Credit Suisse.

Активы, управляемые флагманским подразделением по управлению активами, упали до 502,5 млрд франков ($565 млрд) в конце марта по сравнению с 707 млрд франков ($795 млрд) за тот же период прошлого года.

Читайте: Падение Credit Suisse: почему мир снова оказался на пороге финансового кризиса

Клиенты быстро начали выводить деньги из Credit Suisse после того, как он попал в ловушку рыночных потрясений, вызванных крахом американских кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Потрясение активов также произошло в швейцарском подразделении банка, где частные клиенты вывели 6,9 млрд франков ($7,8 млрд) в результате потери доверия, что вызвало вопрос о будущем бренда Credit Suisse.

167-летний банк, вероятно, в последний раз сообщил о финрезультатах, поскольку ожидается, что соглашение о поглощении с UBS будет завершено в ближайшее время.

Источник: Минфин
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