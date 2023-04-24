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24 апреля 2023, 10:45 Читати українською

Фондовые индексы снижаются, а инвесторы обеспокоены падением доходов компаний: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские акции снизились по итогам недели

S&P 500 потерял 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,4%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.

Сезон корпоративной отчетности в США в самом разгаре. По данным FactSet, 76% отчитавшихся компаний превзошли оценки аналитиков по прибыли на акцию, но при этом корпоративные прибыли снижаются. По прогнозу Refinitiv, прибыль компаний из индекса S&P 500 за первый квартал 2023 года в среднем упадет на 5,2%.

Между тем на этой неделе о своих финансовых результатах сообщат крупные американские технологические компании, среди которых Alphabet (материнская компания Google), Microsoft и Amazon.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю преимущественно снижением

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился на 1,9%, южнокорейский Kospi подешевел примерно на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%, китайский Shanghai Composite сократился на 1,1%, а японский Nikkei и сингапурский STI выросли на 0,2% и 0,6%. Сегодня рынки Азии также в основном снижаются.

Цены на нефть продолжают снижаться

Фьючерсы на Brent подешевели сегодня на 0,9%, до $80,91 за баррель, а контракты на WTI упали почти на 1%, до $77,13. На прошлой неделе оба инструмента потеряли более чем 5%. Инвесторы опасаются снижения спроса на нефть на фоне высоких процентных ставок, а также ухудшающегося состояния мировой экономики.

Wells Fargo: США войдет в рецессию в конце этого года, но ФРС вряд ли начнет снижать ставки

По мнению стратегов из американского банка, высокая инфляция и дальнейший рост процентных ставок приведут к тому, что американская экономика скатится к рецессии в конце этого года.

При этом в Wells Fargo не ожидают, что ФРС начнет снижать процентные ставки прежде, чем регулятор не будет уверен в том, что инфляция находится на пути к достижению целевого уровня в 2%. Это, вероятно, произойдет не раньше 2024 года.

Аналитики из Wells Fargo прогнозируют, что ФРС повысит ставки на 0,25% как на майском, так и на июньском заседаниях. При этом в банке ожидают, что в следующем году регулятор начнет стремительно снижать процентные ставки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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