За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 660 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 187 080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
660 российских оккупантов, 11 БПЛА и 8 танков. Потери врага за 23 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 187 080 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3683 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин — 7139 (+8) ед.,
- артиллерийских систем — 2849 (+12) ед.,
- РСЗО — 539 (+0) ед.,
- средства ПВО — 289 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 (+11),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23) ед.,
- специальная техника — 339 (+0).
Источник: Минфин
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