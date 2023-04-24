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24 апреля 2023, 11:20 Читати українською

Украинский паспортный сервис стал доступен в Кельне

Государственная миграционная служба продолжает расширять географию предоставления услуг ГП «Документ» в Германии. С 21 апреля 2023 года в городе Кельн (Köln) приступили к работе восемь программно-технических мобильных комплексов — специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой «Паспортный сервис». Об этом пишет uamedia.eu.

Государственная миграционная служба продолжает расширять географию предоставления услуг ГП «Документ» в Германии.
Фото: uamedia.eu

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Где находится

Мобильно-технические комплексы расположены по адресу: Breslauer Platz, Köln, 50668.

График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.

Обслуживание посетителей в городе Кельн осуществляется только по предварительной записи в электронную очередь, записаться можно по ссылке. Предоставление услуг в живую очередь отсутствует.

Какие услуги могут получить граждане Украины в городе Кельн

• оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

• обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

• обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

• одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

• обмен водительского удостоверения (онлайн-запись пока не доступна).

Напомним

Кроме Германии, подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава), Чехии (Прага) и Берлине (Германия).

Источник: Минфин
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