Доля китайской валюты — юаня в глобальных платежах выросла с 2,19% в феврале до 2,26% в марте. Об этом говорится в данных SWIFT, передает Укринформ.
Доля юаня в глобальных платежах в марте выросла до 2,26%
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Валюта Китая по итогам марта осталась пятой по активности прироста ее использования в международных расчетах.
Так, в прошлом месяце объем массы юаня в платежах в системе SWIFT вырос на 25,04%, что также больше, чем в феврале, когда прирост составил 21,46%.
Без учета показателей еврозоны (евро) юань занимает седьмое место с долей 1,67% среди национальных валют, используемых в глобальных расчетах (доллар США, японская иена, британский фунт стерлингов и другие).
Напомним
Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемая валюта в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.
Источник: Минфин
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