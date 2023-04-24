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24 апреля 2023, 9:43 Читати українською

Доля юаня в глобальных платежах в марте выросла до 2,26%

Доля китайской валюты — юаня в глобальных платежах выросла с 2,19% в феврале до 2,26% в марте. Об этом говорится в данных SWIFT, передает Укринформ.

Доля китайской валюты — юаня в глобальных платежах выросла с 2,19% в феврале до 2,26% в марте.
Фото: depositphotos.com

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Валюта Китая по итогам марта осталась пятой по активности прироста ее использования в международных расчетах.

Так, в прошлом месяце объем массы юаня в платежах в системе SWIFT вырос на 25,04%, что также больше, чем в феврале, когда прирост составил 21,46%.

Без учета показателей еврозоны (евро) юань занимает седьмое место с долей 1,67% среди национальных валют, используемых в глобальных расчетах (доллар США, японская иена, британский фунт стерлингов и другие).

Напомним

Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемая валюта в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kaleso
Kaleso
24 апреля 2023, 10:01
#
😂😂🤣🤣🤣
+
0
Сергій Т
Сергій Т
24 апреля 2023, 10:15
#
Заміна рубля юанем — один з суттєвих кроків захоплення і китаїзації ерефії.
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