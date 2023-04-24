Доля юаня в глобальных платежах в марте выросла до 2,26%

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Китая по итогам марта осталась пятой по активности прироста ее использования в международных расчетах.

Так, в прошлом месяце объем массы юаня в платежах в системе SWIFT вырос на 25,04%, что также больше, чем в феврале, когда прирост составил 21,46%.

Без учета показателей еврозоны (евро) юань занимает седьмое место с долей 1,67% среди национальных валют, используемых в глобальных расчетах (доллар США, японская иена, британский фунт стерлингов и другие).

Напомним

Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемая валюта в России, через год после того, как вторжение в Украину привело к введению западных санкций против РФ.