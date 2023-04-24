В мире резко выросли военные расходы: какие страны тратят больше всего

Объем военных расходов в мире

Общий объем военных расходов в мире растет восьмой год. В феврале 2022 года, после нападения России на Украину, несколько стран Европы резко увеличили свои военные бюджеты, в частности:

Финляндия (+36%)

Литва (+27%)

Швеция (+12%)

Польша (+11%).

Дания объявила о планах последовательного увеличения расходов на оборону в течение ближайшего десятилетия.

В Великобритании расходы на оборону достигли $68,5 млрд. По данным Стокгольмского международного института, этот рост во многом обусловлен большой военной помощью Лондона Украине, которая составила $2,5 млрд или 3,6% военных расходов страны.

Военные расходы Германии в 2022 году выросли на 2,3% до $55,8 млрд. После начала российской агрессии против Украины Германия создала внебюджетный фонд в размере $105 миллиардов, которые будут использованы для перевооружения бундесвера.

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Соединенные Штаты по-прежнему с большим отрывом лидируют в мире по объему военных расходов. В прошлом году они составили $877 млрд — 39% от общих мировых показателей. Этот рост во многом был обусловлен беспрецедентным уровнем военной помощи, предоставленной Вашингтоном Украине.

Китай остается второй в мире страной по величине военных расходов, в 2022 году они достигли около $292 млрд. Военный бюджет КНР растет 28 лет.

В списке стран с крупнейшими военными бюджетами свои места также заняли Индия и Саудовская Аравия. Индия потратила на армию $81,4 млрд из-за роста напряженности на границах страны с Пакистаном и КНР. Военные расходы Саудовской Аравии в прошлом году выросли на 16% и составили $75 млрд. Они составили 7,4% ВВП страны.

Борьба с российской агрессией привела к тому, что в Украине произошел самый высокий годовой прирост военных расходов, когда-то зафиксированный SIPRI. В 2022 году объем финансирования оборонной отрасли в стране достиг $44 млрд, увеличившись на 640%.

Военные расходы Украины составляют до 34% ВВП.