Больше всего долларовых миллионеров проживают в Нью-Йорке — 340 тысяч человек. На втором месте — Токио, Лондон — на четвертом месте. Об этом говорится в рейтинге компании Henley & Partners.
Рейтинг самых богатых городов мира по количеству миллионеров
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рейтинг составлен по основному показателю HNWIs (High-net-worth individuals), то есть количеству лиц с состоянием свыше $1 млн.
Топ-10 самых богатых городов:
- Нью-Йорк, 340 тысяч миллионеров;
- Токио, 290 тыс. миллионеров;
- Сан-Франциско, 285 тыс. миллионеров;
- Лондон, 258 тыс. миллионеров;
- Сингапур, 240,1 тыс. миллионеров;
- Лос-Анджелес, 205,4 тыс. миллионеров;
- Гонконг, 129,5 тыс. миллионеров;
- Пекин, 128,2 тыс. миллионеров;
- Шанхай, 127,2 тыс. миллионеров;
- Сидней, 126,9 тыс. миллионеров.
Как отмечают исследователи, за последние 10 лет быстрее всего росло количество миллионеров в Китае.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1