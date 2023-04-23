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23 апреля 2023, 17:30 Читати українською

Рейтинг самых богатых городов мира по количеству миллионеров

Больше всего долларовых миллионеров проживают в Нью-Йорке — 340 тысяч человек. На втором месте — Токио, Лондон — на четвертом месте. Об этом говорится в рейтинге компании Henley & Partners.

Больше всего долларовых миллионеров проживают в Нью-Йорке — 340 тысяч человек.

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Рейтинг составлен по основному показателю HNWIs (High-net-worth individuals), то есть количеству лиц с состоянием свыше $1 млн.

Топ-10 самых богатых городов:

  • Нью-Йорк, 340 тысяч миллионеров;
  • Токио, 290 тыс. миллионеров;
  • Сан-Франциско, 285 тыс. миллионеров;
  • Лондон, 258 тыс. миллионеров;
  • Сингапур, 240,1 тыс. миллионеров;
  • Лос-Анджелес, 205,4 тыс. миллионеров;
  • Гонконг, 129,5 тыс. миллионеров;
  • Пекин, 128,2 тыс. миллионеров;
  • Шанхай, 127,2 тыс. миллионеров;
  • Сидней, 126,9 тыс. миллионеров.

Как отмечают исследователи, за последние 10 лет быстрее всего росло количество миллионеров в Китае.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Bookkeeper
Bookkeeper
23 апреля 2023, 17:45
#
А где Киев?
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