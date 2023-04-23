За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 186420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
690 российских оккупантов и 1 вертолет. Потери врага за 23 апреля
673="324″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673="324″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673="100″ itemprop="articleBody">
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 186 420 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3675 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин — 7131 (+1) ед.,
- артиллерийских систем — 2837 (+5) ед.,
- РСЗО — 539 (+0) ед.,
- средства ПВО — 289 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов / helicopters — 294 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 2402 (+4),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5730 (+12) ед.,
- специальная техника — 339 (+2).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1