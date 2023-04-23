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23 апреля 2023, 17:10 Читати українською

Стало известно, когда в Украине заработают магазины Zara, Bershka и H&M

Испанский ритейлер одежды Inditex Group, которому принадлежат бренды Zara, Bershka и Stradivarius, может принять решение о возвращении в Украину этим летом. Однако подготовка к открытию займет месяц. Об этом сообщает Forbes.

Испанский ритейлер одежды Inditex Group, которому принадлежат бренды Zara, Bershka и Stradivarius, может принять решение о возвращении в Украину этим летом.
Фото: ucsc.org.ua

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По словам главы Украинского совета торговых центров Максима Гаврюшина, украинская Inditex ежемесячно поднимает вопрос открытия в Украине магазинов ритейлера, которые простаивают с февраля 2022 года. И если Inditex примет решение об открытии, подготовка может начаться с июля. Тогда открытые торговые точки могут в период с августа по ноябрь 2023-го.

«Безопасность наших сотрудников и их семей остается приоритетом. Inditex продолжает разрабатывать специальный план поддержки своих сотрудников и магазинов», — прокомментировали в центральном офисе Inditex.

Еще один международный ритейлер — H&M — первоначально планировал возобновить работу в Украине после Нового года. Затем шведская компания решила открыть свои украинские магазины только после окончания войны.

«Мы следим за развитием событий в Украине, но самым высоким приоритетом для нас является безопасность наших коллег и клиентов», — говорится в ответе компании на запрос журналистов.

Источник: Минфин
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