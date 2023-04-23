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23 апреля 2023, 15:27 Читати українською

Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт — росСМИ

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi, сообщило агентство «Прайм».

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi, сообщило агентство «Прайм».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноВ службе поддержки Binance подтвердили возможность пополнять депозиты с российских карт через Qiwi.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В службе поддержки Binance подтвердили возможность пополнять депозиты с российских карт через Qiwi.

В личном кабинете также указано, что платформа поддерживает все карты Visa,Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

Российские клиенты могут пополнить депозиты в рублях, турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанских тенге, австралийских долларах, украинских гривнах, чешских кронах и некоторых других валютах. Доллары США недоступны.

Читайте: Binance запретила россиянам покупать доллары и евро через P2P

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Binance отменила лимит €10 тыс. для учетных записей россиян, который был установлен весной 2022 года из-за санкций против России. Позже в пресс-службе платформы сообщили, что они по-прежнему соблюдают ограничения в отношении России.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Ferox
Ferox
23 апреля 2023, 17:16
#
А что разрешили украинцам?
+
0
Tido oss
Tido oss
23 апреля 2023, 19:05
#
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