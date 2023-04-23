Binance разрешила пополнять депозиты с российских карт — росСМИ

Криптобиржа Binance разрешила своим клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi, сообщило агентство « Прайм ».

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Что известно

В службе поддержки Binance подтвердили возможность пополнять депозиты с российских карт через Qiwi.

В личном кабинете также указано, что платформа поддерживает все карты Visa,Mastercard и другие карты, выпущенные в России.

Российские клиенты могут пополнить депозиты в рублях, турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанских тенге, австралийских долларах, украинских гривнах, чешских кронах и некоторых других валютах. Доллары США недоступны.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Binance отменила лимит €10 тыс. для учетных записей россиян, который был установлен весной 2022 года из-за санкций против России. Позже в пресс-службе платформы сообщили, что они по-прежнему соблюдают ограничения в отношении России.