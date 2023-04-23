Эксперт предупредил о «черном лебеде» на рынке

Рынок столкнулся с таким событием, как «черный лебедь», когда недавнее ралли разожгло пузырь, который может лопнуть в любой момент. Об этом заявил технический аналитик Джефф Бирман, пишет Business Insider.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Тревожное сочетание

Главный специалист по рынку в TheoTrade указал на тревожное сочетание 5 активов на рынке, что предполагает, что восходящая траектория цен на активы вот-вот прервется.

В частности, такие активы, как биткоин, золото, нефть, облигации и акции в списке S&P 500 движутся в тандеме друг с другом в так называемой «автоматической последовательной корреляции».

По мнению Бирмана, это серьезный «медвежий» сигнал, поскольку он указывает на перекупленность во многих секторах.

Но несмотря на наличие столь тревожного сигнала, инвесторы недооценивают будущие риски для рынка, а индекс VIX колеблется около 17 — на самом низком значении, измеренном датчиком волатильности за весь год.

«При таком типе рынка негде спрятаться, здесь нет диверсификации. Это „черный лебедь“, то есть пузырь, который может лопнуть в любой момент из-за экзогенного катастрофического риска или сочетания любого количества факторов».

Между тем кредитный кризис после мартовских банковских потрясений также не улучшает перспективы бизнеса и экономики, поэтому инвесторам следует готовиться к волатильности.

Что такое «черный лебедь»

«Черный лебедь» — из ряда вон выходящее, непредсказуемое событие. Но, на самом деле, таких в истории достаточно много. С 1973 по 2020 год их официально зарегистрировано 10.