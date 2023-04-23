ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию — СМИ

Европейский Союз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, поскольку пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций. Об этом пишет «Дело» со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно

Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств. Однако не всю продукцию запретят для перевозки через Россию по пути в третьи страны.

Соответствующий шаг станет частью одиннадцатого пакета санкций против РФ.

Как отмечает Bloomberg, Москва смогла обойти ограничения по нескольким подсанкционным технологиям. РФ получает передовые микросхемы, изготовленные в ЕС и других союзных странах через третьи государства, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

При этом некоторые страны ЕС, граничащие с Россией, в частности, Финляндия и Эстония, наблюдали всплеск торговли со странами Центральной Азии. Товары часто поставлялись транзитом через Россию и часть из них оставалась в стране-агрессоре.

Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС запретил поставлять через РФ товары и технологии, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также которые могли бы способствовать увеличению промышленного потенциала Москвы.