Европейский Союз планирует ввести запрет на транзит многих товаров через Россию, поскольку пытается усилить контроль над выполнением существующих санкций. Об этом пишет «Дело» со ссылкой на Bloomberg.
ЕС планирует запретить транзит многих товаров через Россию — СМИ
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Что известно
Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств. Однако не всю продукцию запретят для перевозки через Россию по пути в третьи страны.
Соответствующий шаг станет частью одиннадцатого пакета санкций против РФ.
Как отмечает Bloomberg, Москва смогла обойти ограничения по нескольким подсанкционным технологиям. РФ получает передовые микросхемы, изготовленные в ЕС и других союзных странах через третьи государства, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.
При этом некоторые страны ЕС, граничащие с Россией, в частности, Финляндия и Эстония, наблюдали всплеск торговли со странами Центральной Азии. Товары часто поставлялись транзитом через Россию и часть из них оставалась в стране-агрессоре.
Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС запретил поставлять через РФ товары и технологии, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также которые могли бы способствовать увеличению промышленного потенциала Москвы.
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