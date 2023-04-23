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23 апреля 2023, 10:59 Читати українською

Рейс без пересадок: Укрзализныця запускает новый рейс из Австрии

24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена. Об этом говорится в сообщении УЗ в телеграм-канале.

24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена.
Фото: depositphotos.com

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Путь возвращения из Австрии и Венгрии в Украину

Из Вены беспересадочный вагон будет отправляться ежедневно в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 — 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля, продолжайте свое путешествие на поезде № 750 Ужгород — Киев, который прибывает в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львов 11:00 — 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Обратно с Киева начинайте свой путь на поезде № 749 Киев — Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибытие в Чоп в 01:10.

После прохождения прикодонно-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие в новом беспересадочном вагоне Чоп — Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 — 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Стоимость билета

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 грн, билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци. А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
m0ps
m0ps
23 апреля 2023, 11:11
#
Рейс без пересадок, а билеты надо покупать отдельно… Глупость какая-то, нет?
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
23 апреля 2023, 11:36
#
Нет Вам же до Чопа надо доехать
+
+15
mantis05
mantis05
23 апреля 2023, 12:37
#
Так чтобы полностью без пересадок- то надо чтобы война закончилась и ЖД покрытие у нас стало европейского образца
+
0
Бедный папа
Бедный папа
23 апреля 2023, 13:06
#
Патриотичный вагон Монако-Чоп-Монако скоро появится?
+
+30
mantis05
mantis05
23 апреля 2023, 13:20
#
Разве батальон ТРО Монако не полностью укомплектован?
+
0
Rubi0
Rubi0
23 апреля 2023, 14:05
#
Ротацию проводить надо же))
+
0
Бедный папа
Бедный папа
23 апреля 2023, 14:25
#
Хочется на штурм казино сходить с Суркисами
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