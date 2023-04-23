Рейс без пересадок: Укрзализныця запускает новый рейс из Австрии

24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена — Чоп — Вена. Об этом говорится в сообщении УЗ в телеграм-канале.

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Путь возвращения из Австрии и Венгрии в Украину

Из Вены беспересадочный вагон будет отправляться ежедневно в 16:42, Будапешт-Келети 19:19 — 19:40, прибытие в Чоп в 02:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля, продолжайте свое путешествие на поезде № 750 Ужгород — Киев, который прибывает в Чоп в 05:19, Мукачево 06:48 — 06:53, Львов 11:00 — 11:23, прибытие в Киев в 18:30.

Обратно с Киева начинайте свой путь на поезде № 749 Киев — Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16, Львов 19:59 — 20:25, Мукачево 00:19 — 00:24, прибытие в Чоп в 01:10.

После прохождения прикодонно-таможенного контроля на вокзале ст. Чоп, продолжайте свое путешествие в новом беспересадочном вагоне Чоп — Вена, который отправляется ежедневно с 25 апреля в 03:28, Будапешт-Келети 08:20 — 08:40, прибытие в Вену в 11:21.

Стоимость билета

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 грн, билеты уже доступны в международных кассах Укрзализныци. А билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести и в кассах, и онлайн: в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте.