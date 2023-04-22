Кредитные пятилетние дефолтные свопы США выросли до самого высокого уровня с 2011 года

Стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011 года из-за опасений рынка, что правительство может достичь своего долгового потолка раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters.

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Спреды на пятилетние дефолтные кредитные свопы США расширились до 51 базисного пункта, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence. Это более чем в два раза больше, чем в начале года.

Долговой потолок — это максимальная сумма, которую правительство США может одолжить путем выпуска облигаций на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным и других выплат.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна, вероятно, достигнет установленного лимита долга в $31,4 трлн 19 января. Это заставит министерство принять чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые могут предотвратить дефолт к началу июня.