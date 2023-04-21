За год состояние 13 российских миллиардеров сократилось на $8,5 миллиардов. Кто потерял больше всех

За 2022 год состояние сократились только у 13 из 110 российских миллиардеров. Вместе они потеряли $8,5 млрд. При этом больше всех потерял Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд. Об этом сообщает российский Forbes.

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Причины потерь миллиардеров не только в санкциях, которые затронули некоторых из них.

«Для прошлогоднего рейтинга курсы валют и котировки фиксировались на 11 марта 2022 года, для нового рейтинга — на 10 марта 2023-го. За этот период индекс S&P обвалился на 8%, до 3861 пункта, Nasdaq — на 13%. Совокупное состояние всех миллиардеров мира сократилось на $500 млн, до $12,2 трлн», — пишет издание.

Падение котировок акций конкурентов Telegram — мессенджеров WhatsApp и Snapchat — отразилось и на оценке стоимости компании Дурова. В результате бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года на десятое в списке 2023 года.

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