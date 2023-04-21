За год состояние 13 российских миллиардеров сократилось на $8,5 миллиардов. Кто потерял больше всех

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 апреля 2023, 17:09 Читати українською

За год состояние 13 российских миллиардеров сократилось на $8,5 миллиардов. Кто потерял больше всех

За 2022 год состояние сократились только у 13 из 110 российских миллиардеров. Вместе они потеряли $8,5 млрд. При этом больше всех потерял Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд. Об этом сообщает российский Forbes.

За 2022 год состояние сократились только у 13 из 110 российских миллиардеров.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причины потерь миллиардеров не только в санкциях, которые затронули некоторых из них.

«Для прошлогоднего рейтинга курсы валют и котировки фиксировались на 11 марта 2022 года, для нового рейтинга — на 10 марта 2023-го. За этот период индекс S&P обвалился на 8%, до 3861 пункта, Nasdaq — на 13%. Совокупное состояние всех миллиардеров мира сократилось на $500 млн, до $12,2 трлн», — пишет издание.

Падение котировок акций конкурентов Telegram — мессенджеров WhatsApp и Snapchat — отразилось и на оценке стоимости компании Дурова. В результате бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года на десятое в списке 2023 года.

Самые «обедневшие» из российского списка Forbes

  • Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, за год потерял $3,6 млрд. Состояние в 2023 году — $11,5 млрд.
  • Леонид Богуславский, акционер компании Datadog, потерял $1,1 млрд. Состояние в 2023 году — $3,6 млрд;
  • Дмитрий и Игорь Бухманы, владельцы разработчика игр Playrix, потеряли по $1,1 млрд. Состояние в 2023 году — по $7 млрд;
  • Фархад Ахмедов, инвестор (фигурант скандальной прослушки), потерял $600 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд;
  • Олег Бойко, глава правления инвестхолдинга Finstar, потерял $200 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд;
  • Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец Уралкалия, потерял $200 млн. Состояние в 2023 году — $6,4 млрд;
  • Петр Авен, бывший член совета директоров Альфа-Банка, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $4,2 млрд;
  • Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании Интеко, потеряла $100 млн. Состояние в 2023 году — $1,3 млрд;
  • Андрей Косогов, один из владельцев Альфа-банка, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд;
  • Александр Мамут, инвестор, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $2 млрд;
  • Александр Светаков, владелец группы Абсолют, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $2,1 млрд;
  • Глеб Фетисов, продюсер и инвестор, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
21 апреля 2023, 17:20
#
Мало
+
0
Abramon
Abramon
21 апреля 2023, 18:40
#
Переважно IT та фінтех, а про власників видобувних компаній ні слова))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами