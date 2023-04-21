За 2022 год состояние сократились только у 13 из 110 российских миллиардеров. Вместе они потеряли $8,5 млрд. При этом больше всех потерял Павел Дуров — его состояние уменьшилось на $3,6 млрд. Об этом сообщает российский Forbes.
За год состояние 13 российских миллиардеров сократилось на $8,5 миллиардов. Кто потерял больше всех
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Причины потерь миллиардеров не только в санкциях, которые затронули некоторых из них.
«Для прошлогоднего рейтинга курсы валют и котировки фиксировались на 11 марта 2022 года, для нового рейтинга — на 10 марта 2023-го. За этот период индекс S&P обвалился на 8%, до 3861 пункта, Nasdaq — на 13%. Совокупное состояние всех миллиардеров мира сократилось на $500 млн, до $12,2 трлн», — пишет издание.
Падение котировок акций конкурентов Telegram — мессенджеров WhatsApp и Snapchat — отразилось и на оценке стоимости компании Дурова. В результате бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года на десятое в списке 2023 года.
Самые «обедневшие» из российского списка Forbes
- Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, за год потерял $3,6 млрд. Состояние в 2023 году — $11,5 млрд.
- Леонид Богуславский, акционер компании Datadog, потерял $1,1 млрд. Состояние в 2023 году — $3,6 млрд;
- Дмитрий и Игорь Бухманы, владельцы разработчика игр Playrix, потеряли по $1,1 млрд. Состояние в 2023 году — по $7 млрд;
- Фархад Ахмедов, инвестор (фигурант скандальной прослушки), потерял $600 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд;
- Олег Бойко, глава правления инвестхолдинга Finstar, потерял $200 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд;
- Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец Уралкалия, потерял $200 млн. Состояние в 2023 году — $6,4 млрд;
- Петр Авен, бывший член совета директоров Альфа-Банка, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $4,2 млрд;
- Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании Интеко, потеряла $100 млн. Состояние в 2023 году — $1,3 млрд;
- Андрей Косогов, один из владельцев Альфа-банка, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд;
- Александр Мамут, инвестор, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $2 млрд;
- Александр Светаков, владелец группы Абсолют, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $2,1 млрд;
- Глеб Фетисов, продюсер и инвестор, потерял $100 млн. Состояние в 2023 году — $1,1 млрд.
Комментарии - 2