Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $29 миллионов

Правительство Канады объявило о выделении Украине новой военной помощи на 39 млн канадских долларов ($28,9 млн). Она включает, в частности, 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

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Последний раунд помощи Канада объявила на фоне участия министра обороны Аниты Ананд в заседании в формате «Рамштайн» в Германии.

Пакет включает взнос в размере 28,9 млн долларов США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP). В частности, Украина получит 40 снайперских винтовок калибра 50 и боеприпасы от Prairie Gun Works.

Канада также передаст Украине 16 радиостанций для сопровождения танка Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.

«Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности», — прокомментировала Ананд.

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Она также отметила, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, которые Канада передала Украине, уже доставлены в Польшу. Канада направила трех инструкторов по огневой подготовке, чтобы помочь в обучении украинских танковых экипажей.