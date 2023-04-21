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21 апреля 2023, 11:29 Читати українською

Фондовые индексы США и Азии снижаются, нефть продолжает дешеветь: что нужно знать утром

S&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.

Фондовые индексы США снизилисьS&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США снизились

Все из-за растущих опасений о том, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, несмотря на замедление американского экономики.

Давление на рынок также оказало падение акций Tesla в четверг почти на 10%: компания сообщила о сокращении квартальной прибыли на фоне снижения цен на электромобили.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei подешевел на 0,2%, южнокорейский Kospi упал на 0,7%, сингапурский STI сократился на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 1,1% и 0,6% соответственно.

Blackstone: рынок ошибается, ожидая снижения ставок ФРС в ближайшее время

По мнению президента Blackstone Джонатана Грея, Федеральная резервная система вряд ли начнет снижать процентные ставки в ближайшем будущем, поскольку инфляция в США все еще далека от целевого значения в 2%.

Мартовский отчет об индексе потребительских цен показал, что инфляция достигла 5,2% в годовом исчислении.

Грэй считает, что наиболее вероятный сценарий — повышение процентных ставок в мае на 0,25%, а затем длительное удержание их без изменений на высоком уровне.

Политики ФРС встретятся 2−3 мая, чтобы принять решение по процентным ставкам.

Нефть продолжает дешеветь из-за признаков замедления экономики США

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились на 2,5%, до $81,02 за баррель, а контракты на WTI потеряли 2,5%, до $77,2.

На этом фоне отраслевой индекс S&P 500 Energy в четверг снизился на 1,4%, показав худшую динамику среди всех секторов в составе S&P 500.

Среди акций крупных энергетических компаний США в лидерах падения в четверг: APA Corporation (-2,2%), Marathon Oil (-1,6%), ConocoPhillips (-1,4%) и Kinder Morgan (-1,4%).

Тем не менее, несмотря на последнее снижение, рост акций энергетического сектора в апреле все еще составляет 2,8%, в то время как S&P 500 с начала месяца вырос всего на 0,6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
21 апреля 2023, 15:46
#
В світі намічається рецесія
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