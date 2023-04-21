Австрия заморозила российские активы почти на 2 миллиарда евро

Австрия заморозила российские финансовые активы на сумму около 2 млрд евро . Об этом написал в Twitter министр финансов страны Магнус Бруннер.

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«Сегодня (20 апреля, — ред.) я принял в Вене замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона. Особенно в свете войны в Украине стратегическая ось между ЕС и США имеет большое значение», — отметил Бруннер.

По его словам, эффективное применение санкций против РФ отвечает интересам Австрии, Европы и США.

«Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и с начала войны заморозили финансовые активы на сумму почти 2 млрд евро», — отметил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что по состоянию на 19 февраля 2023 года в Германии под санкции попали российские активы на общую сумму 5,32 млрд евро.

По состоянию на март Евросоюз заморозил активы в 20,9 млрд евро. В октябре 2022 года блок-стран сообщил, что было заморожено около 17,4 млрд евро.