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21 апреля 2023, 12:02 Читати українською

Австрия заморозила российские активы почти на 2 миллиарда евро

Австрия заморозила российские финансовые активы на сумму около 2 млрд евро. Об этом написал в Twitter министр финансов страны Магнус Бруннер.

Австрия заморозила российские финансовые активы на сумму около 2 млрд евро.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Сегодня (20 апреля, — ред.) я принял в Вене замминистра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона. Особенно в свете войны в Украине стратегическая ось между ЕС и США имеет большое значение», — отметил Бруннер.

По его словам, эффективное применение санкций против РФ отвечает интересам Австрии, Европы и США.

«Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и с начала войны заморозили финансовые активы на сумму почти 2 млрд евро», — отметил он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что по состоянию на 19 февраля 2023 года в Германии под санкции попали российские активы на общую сумму 5,32 млрд евро.

По состоянию на март Евросоюз заморозил активы в 20,9 млрд евро. В октябре 2022 года блок-стран сообщил, что было заморожено около 17,4 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
21 апреля 2023, 15:50
#
За рік, в офшорах раша накопичила біля 80 млрд доларів США, тому це блокування — крапля в морі
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