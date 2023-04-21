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21 апреля 2023, 9:28 Читати українською

В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext (видео)

Протестующие против пенсионной реформы во Франции захватили офис оператора фондовой биржи Euronext, который находится в деловом квартале Дефанс на окраине Парижа. Об этом сообщает Bloomberg.

Протестующие против пенсионной реформы во Франции захватили офис оператора фондовой биржи Euronext, который находится в деловом квартале Дефанс на окраине Парижа.
Фото: скриншот с видео

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На видео из места события видно железнодорожников и других лиц, скандирующих и размахивающих профсоюзными флагами. Протестующие также зажгли файеры внутри здания.

Пресс-секретарь Euronext сообщила, что акция протеста закончилась к 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в четверг, 20 апреля. При этом это никак не повлияло на работу биржи и не нарушило ход торгов.

Пенсионная реформа

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

14 апреля Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу, после в стране прошли массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

К примеру, более сотни протестующих против пенсионной реформы заняли парижскую штаб-квартиру одной из самых дорогих компаний в мире, производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 апреля 2023, 10:40
#
Французи — не раби, французи — молодці.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
21 апреля 2023, 11:01
#
Ну не хотят они как все работать больше…Как говорится … Нада Вася Нада.
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