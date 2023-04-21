В Париже протестующие против пенсионной реформы захватили здание биржи Euronext (видео)

Протестующие против пенсионной реформы во Франции захватили офис оператора фондовой биржи Euronext, который находится в деловом квартале Дефанс на окраине Парижа. Об этом сообщает Bloomberg.

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На видео из места события видно железнодорожников и других лиц, скандирующих и размахивающих профсоюзными флагами. Протестующие также зажгли файеры внутри здания.

Пресс-секретарь Euronext сообщила, что акция протеста закончилась к 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву) в четверг, 20 апреля. При этом это никак не повлияло на работу биржи и не нарушило ход торгов.

Пенсионная реформа

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

14 апреля Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу, после в стране прошли массовые протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

К примеру, более сотни протестующих против пенсионной реформы заняли парижскую штаб-квартиру одной из самых дорогих компаний в мире, производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).