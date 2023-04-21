Казахстанский фондовый рынок становится более привлекательным для инвесторов

Клиенты Freedom Finance Europe получили доступ к торговле акциями на фондовом рынке Казахстана. Почему этот шаг может быть выгоден для инвесторов и какие преимущества он предоставляет, рассказал инвестиционный аналитик Никита Гуппал.

Теперь пользователи торговой платформы Freedom24 могут инвестировать в акции компаний, торгующихся на Казахстанской фондовой бирже KASE. Инвесторы, которые ищут новые возможности для диверсификации своего портфеля, могут теперь инвестировать в более 1,5 тыс. ценных бумаг, в том числе акции крупнейших национальных эмитентов — нефтегазовой компании КазМунайГаз (KMGZ.KZ), оператора трубопроводов КазТрансОйл (KZTO.KZ) и Народного банка Казахстана (HSBK.KZ).

Перспективы и преимущества инвестирования на рынке Казахстана

Казахстанский фондовый рынок имеет большой потенциал для инвесторов, желающих получить высокую доходность на свои вложения и диверсифицировать свой портфель. Правительство Казахстана принимает меры для улучшения инвестиционного климата, что создает дополнительные возможности для инвесторов на фондовом рынке.

Инвестирование на казахстанском рынке имеет высокий потенциал роста, ограниченное влияние внешних факторов и геополитики, а также может обеспечить высокий дивидендный доход. В 2022 году индекс KASE показал меньшие потери по сравнению с S&P 500 и ETF на развивающиеся рынки от MSCI (EEM). Рост базовой ставки и инфляции не препятствует инвестированию на казахстанском рынке, поскольку местный рынок акций и валюты уже сумел адаптироваться к влиянию геополитических рисков.

Состояние фондовых рынков Казахстана и Украины в сравнении имеет свои особенности. Украинский рынок стал жертвой войны и имеет непрозрачность для инвесторов и низкую ликвидность. Казахстан имеет более стабильную экономическую ситуацию благодаря разнообразным источникам дохода и развитой финансовой инфраструктуре. Кроме того, казахстанский фондовый рынок устойчив и растет в условиях глобальной неопределенности, что может свидетельствовать о доверии инвесторов к рынку.

Компании, на которые стоит обратить внимание

Halyk Bank AO (HSBK) — ведущий банк Казахстана с высокой дивидендной доходностью и стабильным рейтингом надежности от международных рейтинговых агентств (Fitch Ratings, Moody's и S&P Global Ratings).

Согласно отчету за 2022 год, банк выплатил дивиденды на сумму $2.5 млрд, что составляет 4% от текущей рыночной стоимости его акций. В 2023 году инвесторы ожидают 14−17% дивидендной доходности.

Недавно банк объявил о своем лучшем финансовом полугодии за последние несколько лет, увеличив свою прибыль на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

NAK Kazatomprom AO (KZAP) — один из крупнейших производителей урана в мире, который планирует увеличить свои объемы производства в ближайшие годы.

Одновременно с этим, КазАтомПром является стабильным и надежным партнером для своих инвесторов, благодаря стратегии диверсификации своих активов и высокому уровню управления.

Также компания объявила об увеличении производства урановой руды в 2023 году до 21,5 тысячи тонн и об увеличении общего объема производства урана до 25,5 тысячи тонн к 2025 году.

Если подытожить, то за последние несколько лет KASE продемонстрировал значительный рост количества счетов и совокупного объема торгов. 2020 год стал важным периодом для местного рынка, поскольку снижение как мировых, так и местных рынков привлекло большой интерес со стороны инвесторов.

В 2022 году на местный рынок пришло огромное количество новых инвесторов, вероятно, это было связано с увеличением количества IPO национальных компаний. Эти факторы в сочетании с устойчивыми позициями KASE и его лучшими результатами по сравнению с бенчмарками, такими как индекс S&P 500 и ETF на развивающиеся рынки от MSCI (EEM), подтверждают его значимость и привлекательность для инвесторов. Соответственно, для клиентов, которые ищут диверсификацию для своих инвестиций казахстанский фондовый рынок предоставляет достаточно неплохие возможности.