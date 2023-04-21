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21 апреля 2023, 9:00 Читати українською

Депозит «Спокойный» с возможностью досрочного возврата без потери процентов

ПУМБ предлагает новый депозит — «Спокойный» с возможностью досрочного возврата без потери процентов.

Банк почти 32 года является финансовой поддержкой украинцев и ни разу не задержал выплат по депозитам и другим выплатам.

ПУМБ продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе и как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так, за 12 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил более 715 млн украинцам-вкладчикам банков-банкротов. Как результат — 83% клиентов-физлиц банка в течение 12 месяцев 2022 года продлили свои депозиты.

Условия депозита «Спокойный»:

  • Валюта — ГРН/ USD / EUR
  • Ставка: 10% в гривне и 0.4% в USD и EUR
  • Срок депозита: 3 месяца
  • Пополнение — без ограничений, в течение всего срока действия депозита
  • Минимальная сумма: 100 грн/ 10 USD/ 10 EUR
  • Автопролонгация — разрешена
  • Досрочный возврат — разрешено, с выплатой всех начисленных процентов*
  • Частичное снятие средств — не предусмотрено

Еще одним преимуществом этого продукта является надежность банка. В феврале 2023 года надежность банковских вкладов ПУМБ была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (наивысшая надежность).

ПУМБ входит в перечень НБУ системно важных банков страны и является банком, уполномоченным на хранение запасов наличности Нацбанка. Системно важный банк — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Для клиентов банка это означает усиленный надзор НБУ, а значит — стабильность работы вопреки всему.

* Досрочный возврат вклада возможен путем расторжения договора в полном объеме. Досрочный возврат вкладов связанным с банком лицам запрещен согласно Постановлению НБУ от 25.02.2022 № 23 (п. 4).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
21 апреля 2023, 11:02
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Лутше долларов накупить…
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