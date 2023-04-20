Курс валют на вечер 20 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменился в покупке и продаже.

Валюта Открытие 20 апреля Закрытие 20 апреля Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,11/40,50 40,11/40,50 0/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,15, евро — 41,45−41,65 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.