К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро также не изменился в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 20 апреля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
|
Открытие 20 апреля
|
Закрытие 20 апреля
|
Изменения
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
40,11/40,50
|
40,11/40,50
|
0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,10 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,15, евро — 41,45−41,65 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Комментарии