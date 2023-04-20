Россия готовит дополнительный налог для иностранных компаний

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2023, 17:40 Читати українською

Россия готовит дополнительный налог для иностранных компаний

Россия готовит еще одну неприятную неожиданность для иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны, планируя ввести новый сбор в дополнение к требованию продавать свои активы с дисконтом не менее 50% и обязательное согласование таких соглашений с правительством. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на Bloomberg .

Россия готовит еще одну неприятную неожиданность для иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны, планируя ввести новый сбор в дополнение к требованию продавать свои активы с дисконтом не менее 50% и обязательное согласование таких соглашений с правительством.
Фото: 24tv.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

К иностранным компаниям, которые продают свои российские активы, также будет применяться налог на непредсказуемые доходы, который вводится в России.

Собеседники издания уточняют, что размер налога может зависеть от цены, согласованной в рамках продажи активов, однако исключений не будет, потому что российский бюджет нуждается в деньгах.

Столкнувшись с массовым выходом иностранных компаний после вторжения в Украину в прошлом году, российское правительство начало взимать дополнительную плату из-за так называемого «добровольного взноса» в бюджет, и требовать скидки при продаже активов для компаний из стран, которые он считает недружественными.

Читайте: За год войны выход из РФ завершили всего 6% иностранных компаний — KSE Institute

Но из-за роста дефицита федерального бюджета Россия принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить рост расходов на войну в Украине. За исключением нефтяной, газовой и угольной промышленности через новый налог правительство России планирует собрать дополнительные 300 миллиардов рублей ($3,7 миллиарда) путем взимания 10% сверхприбылей, полученных в 2021—2022 годах по сравнению с предыдущими двумя годами.

По словам экономиста московского Locko-Invest Дмитрия Полевого, основное бремя нового налога ляжет на предприятия химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также на банки.

Необходимость платить больше денег России дополнительно усложнит процесс выхода иностранных компаний из этой страны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами