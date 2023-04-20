Россия готовит дополнительный налог для иностранных компаний

Россия готовит еще одну неприятную неожиданность для иностранных компаний, которые готовятся уйти из страны, планируя ввести новый сбор в дополнение к требованию продавать свои активы с дисконтом не менее 50% и обязательное согласование таких соглашений с правительством. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на Bloomberg .

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

К иностранным компаниям, которые продают свои российские активы, также будет применяться налог на непредсказуемые доходы, который вводится в России.

Собеседники издания уточняют, что размер налога может зависеть от цены, согласованной в рамках продажи активов, однако исключений не будет, потому что российский бюджет нуждается в деньгах.

Столкнувшись с массовым выходом иностранных компаний после вторжения в Украину в прошлом году, российское правительство начало взимать дополнительную плату из-за так называемого «добровольного взноса» в бюджет, и требовать скидки при продаже активов для компаний из стран, которые он считает недружественными.

Читайте: За год войны выход из РФ завершили всего 6% иностранных компаний — KSE Institute

Но из-за роста дефицита федерального бюджета Россия принимает дополнительные меры, чтобы обеспечить рост расходов на войну в Украине. За исключением нефтяной, газовой и угольной промышленности через новый налог правительство России планирует собрать дополнительные 300 миллиардов рублей ($3,7 миллиарда) путем взимания 10% сверхприбылей, полученных в 2021—2022 годах по сравнению с предыдущими двумя годами.

По словам экономиста московского Locko-Invest Дмитрия Полевого, основное бремя нового налога ляжет на предприятия химической, металлургической и горнодобывающей промышленности, а также на банки.

Необходимость платить больше денег России дополнительно усложнит процесс выхода иностранных компаний из этой страны.