СБУ арестовала газ компаний Новинского на 144 миллиона

Суд по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на 18 млн кубометров газа стоимостью более 144 млн грн, принадлежавших компаниям подсанкционного бизнесмена и бывшего народного депутата Вадима Новинского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Компании Новинского хранили в хранилищах АО «Укртрансгаз» 18 млн кубометров газа, на которые и был наложен арест.

По данным СБУ, компании олигарха пытались отчуждать этот газ в пользу третьих лиц во избежание санкций Совета национальной безопасности и обороны. Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с РФ.

Для реализации схемы он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива превышает 144 млн. грн.

В рамках уголовного производства по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что суд арестовал имущество Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн.