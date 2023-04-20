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20 апреля 2023, 16:22 Читати українською

СБУ арестовала газ компаний Новинского на 144 миллиона

Суд по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на 18 млн кубометров газа стоимостью более 144 млн грн, принадлежавших компаниям подсанкционного бизнесмена и бывшего народного депутата Вадима Новинского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Суд по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на 18 млн кубометров газа стоимостью более 144 млн грн, принадлежавших компаниям подсанкционного бизнесмена и бывшего народного депутата Вадима Новинского.
Фото: telegraf.com.ua

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Компании Новинского хранили в хранилищах АО «Укртрансгаз» 18 млн кубометров газа, на которые и был наложен арест.

По данным СБУ, компании олигарха пытались отчуждать этот газ в пользу третьих лиц во избежание санкций Совета национальной безопасности и обороны. Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, напрямую связанных с РФ.

Для реализации схемы он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива превышает 144 млн. грн.

В рамках уголовного производства по ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что суд арестовал имущество Вадима Новинского более чем на 3,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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