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20 апреля 2023, 16:00 Читати українською

Валютный прогноз: ФРС решительно настроена на повышение учетной ставки

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард(James Bullard) не верит в риски рецессии в экономике США. По его мнению, регулятор должен повышать учетную ставку и сокращать баланс до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых значений. Экономический рост все равно будет продолжаться, хоть и не такими значительными темпами. Главное сейчас  — этопобеда над ценами. Однако непонятно, как США смогут снизить стоимость нефти после недавнего решения ОПЕК+ о сокращении ежесуточной добычи.Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.


График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0833, а сопротивление — на 1,1069. В данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1134, где возможно формирование нового уровня сопротивления и консолидация цены. Если доллар США закрепится под отметкой 1,0974, он сможет укрепиться до 1,0755.


График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF поддержка на отметке 0,9018 была пробита. Уровень сопротивления теперь сместился на 0,9121, а поддержка располагается на отметке 0,8861. В случае закрепления выше 0,9118 доллар вырастет до уровня 0,9346. В противном случае он может ослабнуть к 0,8775.


График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6789, а поддержка — на 0,6619. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать пробой уровня поддержки.


График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY был сформирован новый уровень поддержки на 133,87. На данный момент USD стремится достичь отметки 135,48. Для этого ему необходимо закрепиться над уровнем 134,61. В противном случае он ослабнет до 132,55.


График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2324, а сопротивление — на 1,2526. При пробое уровня сопротивления фунт сумеет дойти до отметки 1,2642.


График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6160. Сопротивление находится на отметке 0,6317. В случае его пробоя доллар США может ослабнуть до 0,6506.


График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3332. Сопротивлением теперь станет отметка 1,3554. Если цена закрепится над уровнем 1,3412, вероятен рост доллара США к 1,3605. Неожиданное укрепление CAD может начаться в случае подорожания нефти.

Источник: Минфин
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