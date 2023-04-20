Количество заказов Volvo увеличилось на 32% в первом квартале

Шведский автопроизводитель Volvo улучшил прогноз касательно грузовиков на основных рынках в Европе и Северной Америке. В годовом соотношении количество заказов в первом квартале увеличилось на 32%, сообщили в LBLV .

В компании сообщили о рекордных операционных доходах за первый квартал еще на прошлой неделе, до официальной публикации отчетности. Показатель существенно превзошел ожидания рынка.

Конкурент Daimler Trucks и Traton прогнозирует, что в текущем году продажи тяжелых грузовиков в Северной Америке и ЕС достигнут 320 тысяч единиц в каждом из регионов. Согласно предыдущему прогнозу аналитиков Volvo, на обоих рынках ожидались продажи в 300 тысяч грузовиков.

Гендиректор компании сообщил, что проблемы в цепочках поставок в ЕС были не такими существенными, как осенью, поэтому объёмы производства увеличились. Ситуация в Северной Америке оказалась сложнее.

Аналитики считают, что позитивный прогноз автопроизводителя дает уверенность в хороших результатах по производству грузовиков Volvo на второе полугодие.

Компания также сообщила, что на рынке растет спрос на замену стареющего парка автомобилей, поэтому количество заказов будет увеличиваться.

На сегодняшних торгах акции шведского автопроизводителя Volvo увеличились на 1,70% до 212,65 шведской кроны, отметили в LBLV.

Максим Захаров, финансовый аналитик LBLV