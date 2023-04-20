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20 апреля 2023, 14:10 Читати українською

«Зайчикам» готовят замену: Нацбанк Беларуси утвердил концепцию CBDC

В Беларуси разработали и утвердили концепцию национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур, сообщает «Белта».

В Беларуси разработали и утвердили концепцию национальной цифровой валюты (CBDC).
Фото: pymnts.com

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«Сейчас практически все центральные банки уделяют внимание новому феномену — цифровой валюте. По нашей информации, уже около сотни центральных банков находятся на стадии изучения, подготовили концепции либо уже проводят пилотирование. Это действительно новое явление, которое связано с развитием современных технологий», — сказал Каллаур.

По его словам, цифровая валюта центральных банков рассматривается как некая новая форма денег. Нацбанк Беларуси разработал и утвердил концепцию в отношении белорусского цифрового рубля.

«Проводим работы по выстраиванию демоверсии, платформы, чтобы опробовать ее. Смотрим и на опыт работы ЦБ РФ, чтобы учиться на чужих ошибках и не допускать своих. К концу года мы должны, проведя дискуссии и консультации, определиться по поводу целесообразности и возможности внедрения цифрового рубля в нашей стране. Решение будет приниматься на уровне главы государства», — отметил Павел Каллаур.

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Решение о целесообразности выпуска цифрового белорусского рубля примут до конца 2023 года.

По его словам, поскольку это новая, третья форма денег, ее введение потребует изменений в законодательстве — в Гражданском, Банковском, Налоговом кодексах, бюджетном законодательстве.

Каллаур добавил, что наибольший интерес технология будет представлять в трансграничных платежах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
20 апреля 2023, 15:22
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І бяларусам також хана.
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