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20 апреля 2023, 10:01 Читати українською

RoboForex добавил в свою платформу R StocksTrader схему комиссионных отчислений за копирование сделок

RoboForex, ведущий мировой поставщик услуг на финансовых рынках, предоставил возможность Трейдерам, использующим сервис копирования сделок CopyFX внутри мультирыночной платформы R StocksTrader, устанавливать комиссию для Инвесторов за копирование своих сделок. Инвестор будет платить комиссию Трейдеру только в случае прибыльных сделок.

RoboForex, ведущий мировой поставщик услуг на финансовых рынках, предоставил возможность Трейдерам, использующим сервис копирования сделок CopyFX внутри мультирыночной платформы R StocksTrader, устанавливать комиссию для Инвесторов за копирование своих сделок.

В конце 2022 году компания RoboForex запустила сервис для копирования сделок CopyFX для пользователей мобильной версии мультирыночной торговой платформы R StocksTrader. На момент запуска Трейдеры имели возможность протестировать сервис, получить свой инвестиционный рейтинг и занять место в Топ-листе успешных Трейдеров. Сейчас для Трейдеров CopyFX появилась возможность устанавливать комиссию для Инвесторов, которые подписались на копирование стратегий Трейдеров.

Данное нововведение позволит Трейдерам получать прибыль от своих сделок, а также получать дополнительный доход в виде комиссионных за копирование сделок от Инвесторов. При этом Инвестор платит комиссию Трейдеру только в случае прибыльных сделок. Получить более подробную информацию о схеме начисления комиссий можно в этой статье.

Подробнее о сервисе CopyFX внутри платформы R StocksTrader

CopyFX позволяет Инвесторам подписываться на торговые стратегии Трейдеров платформы и получать прибыль за счет копирования успешных сделок. Трейдеры могут получать комиссию с Инвесторов за счет успешной реализации своей торговой стратегии.

Клиентам R StocksTrader доступен широкий спектр функций:

  • Уникальная возможность копировать сделки с самыми популярными инструментами, такими как акции, CFD, FX, товары, индексы, ETF.
  • Моментальное копирование и гарантированное исполнение ордеров по одной цене для Трейдера и Инвестора без проскальзывания.
  • Возможность использовать один и тот же счет R StocksTrader для самостоятельной торговли и копирования сделок других Трейдеров.
  • Нет ограничений на количество счетов Трейдера и Инвестора, участвующих в процессе.

Описание RoboForex

RoboForex — компания, оказывающая брокерские услуги во многих странах мира. Брокер предоставляет доступ к собственным торговым платформам для трейдеров, работающих на финансовых рынках. RoboForex имеет брокерскую лицензию FSC 000138/437. Детальную информацию о деятельности компании вы можете найти на её официальном сайте по адресу roboforex.ua.

Источник: Минфин
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