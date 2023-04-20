За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 184420 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
670 российских оккупантов, 2 танка и 10 БПЛА. Потери врага за 19 апреля
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Потери врага
- личного состава — около 184420 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3667 (+2) ед.,
- боевых бронированных машин — 7120 (+10) ед.,
- артиллерийских систем — 2825 (+6) ед.,
- РСЗО — 539 (+1) ед.,
- средства ПВО — 285 (+0) ед.,
- самолетов — 308 (+0) ед.,
- вертолетов — 293 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2386 (+10),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5707 (+15) ед.,
- специальная техника / special equipment — 332 (+2).
Источник: Минфин
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