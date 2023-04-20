Измаильский винзавод продали по цене в 11 раз выше стартовой

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Детали аукциона

Во время аукциона стоимость винзавода выросла в 11 раз — с 17,9 млн грн стартовой цены до 200 млн грн. За право приватизации в торгах соревновались четыре участника.

Победителем аукциона стала зарегистрированная в марте этого года в Одессе компания «Финивест Групп П», бенефициаром которой указан Роман Лобанов.

Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году, имеет полный цикл производства игристого вина и другой винодельческой продукции. ФГИ выставил его на продажу в марте 2023 года.

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Активы винзавода состоят из хранилища, цеха переработки винограда, цехов разлива, цеха изготовления шампанских вин, состава готовой продукции, выставочного комплекса, админздания и т. д. Общая площадь помещений 27200 кв. м. Активы размещены в Измаиле, а также в пгт Суворово, с. Плавные и с. Приморское (база отдыха).

Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней для оплаты стоимости лота. Только после поступления средств в бюджет будет подписан договор купли-продажи.

Если победитель откажется платить за лот, он потеряет гарантийный взнос в размере 3,57 млн. грн. (20% от стартовой цены). Эти средства передадут госбюджету.