Измаильский винзавод продали по цене в 11 раз выше стартовой

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2023, 9:40 Читати українською

Измаильский винзавод продали по цене в 11 раз выше стартовой

Фонд госимущества продал на аукционе в системе Prozorro. Измаильский винзавод в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Фонд госимущества продал на аукционе в системе Prozorro.
Фото: grad.ua

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Детали аукциона

Во время аукциона стоимость винзавода выросла в 11 раз — с 17,9 млн грн стартовой цены до 200 млн грн. За право приватизации в торгах соревновались четыре участника.

Победителем аукциона стала зарегистрированная в марте этого года в Одессе компания «Финивест Групп П», бенефициаром которой указан Роман Лобанов.

Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году, имеет полный цикл производства игристого вина и другой винодельческой продукции. ФГИ выставил его на продажу в марте 2023 года.

Читайте: Фонд госимущества с сентября привлек 3 миллиарда грн инвестиций

Активы винзавода состоят из хранилища, цеха переработки винограда, цехов разлива, цеха изготовления шампанских вин, состава готовой продукции, выставочного комплекса, админздания и т. д. Общая площадь помещений 27200 кв. м. Активы размещены в Измаиле, а также в пгт Суворово, с. Плавные и с. Приморское (база отдыха).

Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней для оплаты стоимости лота. Только после поступления средств в бюджет будет подписан договор купли-продажи.

Если победитель откажется платить за лот, он потеряет гарантийный взнос в размере 3,57 млн. грн. (20% от стартовой цены). Эти средства передадут госбюджету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
godvinik
godvinik
20 апреля 2023, 11:26
#
Чому хтось повинен захищати ціною свого життя під примусом, а не добровільно за плату, чужу приватну власність?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Aleesha и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами