Фонд госимущества продал на аукционе в системе Prozorro. Измаильский винзавод в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Измаильский винзавод продали по цене в 11 раз выше стартовой
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Детали аукциона
Во время аукциона стоимость винзавода выросла в 11 раз — с 17,9 млн грн стартовой цены до 200 млн грн. За право приватизации в торгах соревновались четыре участника.
Победителем аукциона стала зарегистрированная в марте этого года в Одессе компания «Финивест Групп П», бенефициаром которой указан Роман Лобанов.
Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году, имеет полный цикл производства игристого вина и другой винодельческой продукции. ФГИ выставил его на продажу в марте 2023 года.
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Активы винзавода состоят из хранилища, цеха переработки винограда, цехов разлива, цеха изготовления шампанских вин, состава готовой продукции, выставочного комплекса, админздания
Победитель аукциона имеет 20 рабочих дней для оплаты стоимости лота. Только после поступления средств в бюджет будет подписан договор купли-продажи.
Если победитель откажется платить за лот, он потеряет гарантийный взнос в размере 3,57 млн. грн. (20% от стартовой цены). Эти средства передадут госбюджету.
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