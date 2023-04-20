Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета привлекла более $20 млн инвестиций

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 апреля 2023, 9:29 Читати українською

Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета привлекла более $20 млн инвестиций

Британская Fintech Farm, мажоритарным владельцем которой является Дмитрий Дубилет, закрыла раунд инвестиций более чем на $20 млн, сообщили два собеседника Forbes среди инвесторов проекта и представитель одного из венчурных фондов.

Британская Fintech Farm, мажоритарным владельцем которой является Дмитрий Дубилет, закрыла раунд инвестиций более чем на $20 млн, сообщили два собеседника Forbes среди инвесторов проекта и представитель одного из венчурных фондов.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахИнвестицииИнвестиции более чем в $20 млн могут означать, что оценка Fintech Farm является «существенно выше $100 млн», отмечает один из инвесторов проекта, который попросил не указывать его имени в этой новости.
Фото: epravda.com.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Инвестиции

Инвестиции более чем в $20 млн могут означать, что оценка Fintech Farm является «существенно выше $100 млн», отмечает один из инвесторов проекта, который попросил не указывать его имени в этой новости.

По данным AIN, лид-инвестором раунда Fintech Farm стал британский фонд Nordstar.

Напомним

Соучредителями Fintech Farm являются экс-топ-менеджер Приватбанка и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет, который до привлечения последнего раунда инвестиций имел мажоритарную судьбу в компании, а также бывший руководитель направления M&A в fintech-секторе в лондонском KPMG Николай Бескровный и экс-руководитель бизнес-центра.

Fintech Farm имеет в своем портфеле три необанка: Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibobank в Нигерии.

В январе 2022 года компания привлекла $7,4 млн инвестиций. Главным инвестором стала интернет-компания Genesis. В то время партнеры заявляли о планах распространить присутствие на 10 рынков в Африке и Азии.

Читайте: Fintech Farm Дубилета привлекла $7,4 миллиона для запуска необанков

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами