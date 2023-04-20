Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета привлекла более $20 млн инвестиций

Британская Fintech Farm, мажоритарным владельцем которой является Дмитрий Дубилет, закрыла раунд инвестиций более чем на $20 млн, сообщили два собеседника Forbes среди инвесторов проекта и представитель одного из венчурных фондов.

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Инвестиции

Инвестиции более чем в $20 млн могут означать, что оценка Fintech Farm является «существенно выше $100 млн», отмечает один из инвесторов проекта, который попросил не указывать его имени в этой новости.

По данным AIN, лид-инвестором раунда Fintech Farm стал британский фонд Nordstar.

Напомним

Соучредителями Fintech Farm являются экс-топ-менеджер Приватбанка и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет, который до привлечения последнего раунда инвестиций имел мажоритарную судьбу в компании, а также бывший руководитель направления M&A в fintech-секторе в лондонском KPMG Николай Бескровный и экс-руководитель бизнес-центра.

Fintech Farm имеет в своем портфеле три необанка: Leobank в Азербайджане, Liobank во Вьетнаме и Fibobank в Нигерии.

В январе 2022 года компания привлекла $7,4 млн инвестиций. Главным инвестором стала интернет-компания Genesis. В то время партнеры заявляли о планах распространить присутствие на 10 рынков в Африке и Азии.

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