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20 апреля 2023, 11:10 Читати українською

Jaguar инвестирует $18,7 миллиарда в производство электромобилей

Jaguar Land Rover инвестирует 15 млрд фунтов стерлингов ($18,7 млрд) в течение следующих пяти лет в разработку электромобилей, а также функции автономного вождения в рамках своего стремления отказаться от двигателей внутреннего сгорания и догнать конкурентов. Об этом пишет Bloomberg.

Jaguar Land Rover инвестирует 15 млрд фунтов стерлингов ($18,7 млрд) в течение следующих пяти лет в разработку электромобилей, а также функции автономного вождения в рамках своего стремления отказаться от двигателей внутреннего сгорания и догнать конкурентов.
Фото: unsplash.com

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Планы компании

План предусматривает превращение британского завода JLR в Гейлвуде в полностью электрический завод, а первая модель Range Rover среднего размера с аккумулятором должна выйти на рынок в 2025 году.

Это объявление является первым детальным планом от автопроизводителя через два года после заявлений об инвестиционных планах в электромобиле и переосмыслении Jaguar как бренда, который выпускает только электрические авто.

Производитель автомобилей стремится получить положительный чистый денежный поток к 2025 году финансового года и получить «двузначную» прибыль к уплате процентов и налогов к 2026 году.

JLR имеет ограниченный опыт производства электромобилей, ее единственный полностью электрический автомобиль — внедорожник I-Pace — строит Magna International Inc в Австрии.

JLR начнет принимать заказы на электрическую версию своего полноразмерного Range Rover в конце года.

Читайте: За год спрос на электромобили вырос в полтора раза — Укравтопром

Jaguar, страдающий от падения продаж, начнет продавать первую из трех новых электрических моделей с 2024 года, включая четырехдверный Grand Tourer, который будет производиться в Великобритании на заводе JLR в Солихалле. У автомобиля будет запас хода до 700 километров (430 миль) по цене от 100 тыс. фунтов.

Компания заявила, что переоборудовает свою нынешнюю фабрику по производству двигателей в Вулвергемптоне для производства электрических приводов и сбора аккумуляторных батарей для будущих моделей. Производитель также сохранит оборудование для штамповки металла на своем участке Castle Bromwich, хотя компания заявила, что «продолжает учить варианты» для остального предприятия.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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