20 апреля европейская валюта подешевела на 14 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,96 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Гривна укрепилась к евро на 14 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
19 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 40,10 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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