Ситуация с возмещением НДС стабилизировалась — Гетманцев

С начала года и по состоянию на 19 апреля возмещено уже 45,5 млрд грн, что является наибольшей суммой за три последних года. Об этом глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев сообщил в Telegram.

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По его словам, ни одной просрочки в части проверки заявок на возмещение НДС со стороны налоговой нет. На исполнении в Казначействе находится 3,9 млрд. грн.

«Это тот НДС, возмещение которого задерживается в пределах действия п. 55 подраздела 2 раздела Х Х Налогового кодекса Украины. Срок задержания 3−4 недели. Учитывая указанное, можем считать, что ситуация с возмещением НДС стабилизирована», — подытожил нардеп.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, объем возмещения налога на добавленную стоимость в 2022 году составил 84,6 млрд грн, что означает сокращение возмещения на 47%, или на 75,1 млрд грн.